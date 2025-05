Curso de Alimentos do IFFar Alegrete conquista conceito máximo em avaliação do MEC

Share on Email

O curso superior de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete acaba de alcançar um marco importante: recebeu conceito 5 (nota máxima) na avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado reconhece a qualidade do ensino, da infraestrutura e do projeto pedagógico ofertados pelo campus.

A avaliação ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de abril, por meio da visita virtual in loco, conduzida por avaliadores designados pelo MEC. Foram analisados aspectos como organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, além das instalações físicas. O conceito 5 atesta a excelência do curso e reforça o compromisso institucional com a formação de profissionais qualificados para o setor de alimentos.

Criado em 2022, o Curso de Tecnologia em Alimentos é um dos mais recentes da unidade e já demonstra resultados específicos.

Para a Diretora-Geral do campus, Professora Mirian Marchezan Lopes, o resultado é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica: “Esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo de professores, técnicos, estudantes e gestores, que atuam diariamente para garantir um ensino público, gratuito e de qualidade”.

O Coordenador do Curso, Professor Marcos Vieira, também comemorou a conquista: “Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo. É um reconhecimento ao esforço constante da equipe e à dedicação dos nossos estudantes, que nos motivam a buscar sempre a excelência no ensino e na prática profissional”.

O curso de Tecnologia em Alimentos do IFFar – Campus Alegrete forma tecnólogos preparados para atuar em toda a cadeia produtiva de alimentos, desde a industrialização até o controle de qualidade e a inovação em processos. O conceito máximo reforça o papel do Instituto Federal Farroupilha como referência regional e nacional na educação profissional e tecnológica.