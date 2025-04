Curso de Ciências Biológicas da Urcamp faz aula de campo no Rincão do Inferno

A temperatura agradável e a manhã ensolarada do último domingo, preparou o cenário perfeito para a saída de campo do curso de Ciências Biológicas da Urcamp. O destino foi um dos locais mais destacados como referência em preservação ambiental e espaço de belezas naturais na região da campanha, já tendo sido escolhido como set de filmagens, como o curta-metragem do cineasta bageense Zeca Brito, O Sabiá: o Rincão do Inferno.

Destino para visitas previamente agendadas, o Rincão do Inferno tem sido, de acordo com a coordenadora do curso, Tamyris Ramos, em laboratório a céu aberto para os alunos de Biologia e também para eventos como o Bio Urcamp. “Sempre que estamos envolvidos nos grandes eventos da Urcamp, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou Congrega, marcamos uma trilha guiada por aqui”, descreve. Ao longo do domingo, uma turma de oito alunos da componente de Zoologia de invertebrados percorreu os belos caminhos de mata que circundam os desfiladeiros rochosos às margens do rio Camaquã Chico, na divisa entre os municípios de Bagé e Lavras do Sul.

“A ideia é buscar uma imersão na natureza, mas também cumprir algumas tarefas que compõem a matriz de pesquisadores de campo”, aponta a coordenadora. Por isso, os alunos tinham que por em prática a elaboração de um insetário, que é uma coleção entomológica, que eles iniciam a partir da metodologia de busca ativa. “Eles aprendem a captura desses insetos e a montagem correta desse insetário em laboratório. Então, coletaram os insetos determinados montando pequenas armadilhas do tipo pitfall ao longo do passeio”, explica a professora. Os espécimes colhidos vão ser identificados e classificados no laboratório.

“A experiência de ir no Rincão do Inferno é única. Foi a primeira vez que fui ao local, junto com o curso de ciências biológicas. Considero um lugar muito atrativo por suas belezas naturais e um espaço de renovação de energias, por estar em contato com a natureza”, avalia a acadêmica ingressante Eduarda Soares. Ela recomenda o programa para quem gosta de trilhas, mas alerta que os visitantes estejam preparados com bom condicionamento físico para encarar o relevo de subidas fortes.

Com informações da assessoria de comunicação da URCAMP