Curso de diarista a mulheres em vulnerabilidade, promovida pela ONG Amoras, realiza segunda aula neste sábado

O trabalho para empoderar mulheres em vulnerabilidade em Alegrete é uma missão social de extrema importância, pois assim elas poderão ser inseridas no mercado de trabalho e ter a sua autonomia.

Neste sábado dia 23 de agosto, foi dada a segunda aula teórica do curso Diarista com amor. Este curso foi idealizado pela Ong Amoras com o intuito de qualificar mulheres que queiram investir em um novo modelo de trabalho, ou para àquelas que já trabalham na área, mas querem se especializar.

Através de uma Emenda Impositiva conquistada com o empenho da bancada do PP da legislatura passada, com os vereadores Bolsson, Luciano Belmonte e João Moteiro, foi possível realizar este curso.



O curso é de excelência por toda a sua estrutura, a começar pelas professoras Elaine “Diarista de confiança” e Taís “Casa limpa”, que são altamente especializadas através de cursos em limpeza de detalhes, que ensinam técnicas para cada tipo de sujidade, o uso adequado de materiais e produtos a fim de preservarem a sua saúde e entregarem um ótimo resultado final para o cliente. Mas o curso vai muito além da questão técnica, serão abordados temas como a identidade profissional e valorização do trabalho, uso de EPis, orientação técnica e contábil, marketing pessoal e precificação.

São doze alunas, sendo que três são surdas, e esta inserção só foi possível pela contribuição da Intérprete de Libras Josie dos Santos Pillar. O curso que já está em andamento conta com 3 aulas teóricas e logo após começam as aulas práticas que serão realizadas em alguns locais determinados pela Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretaria de Administração e de seu Secretário, Ségio Prates e de sua Diretora, Lilian Alvarenga, pois por ser verba pública, a gestão e fiscalização do projeto é prestada a ela.



O tema do curso foi pensado justamente para quebrar paradigmas de que o trabalho de cuidado com a casa sempre foi invisibilizado e desvalorizado, com muitos desafios que vão desde a informalidade até a falta de reconhecimento social e remuneração justa, porém é essencial para o funcionamento de lares e famílias. Certamente este curso dará o todo o apoio necessário para que as profissionais formadas consigam uma boa inserção no mercado de trabalho.