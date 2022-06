Curso de Direito da Urcamp Campus Alegrete promove oficina sobre Poder Familiar e Adoção

A oficina foi desenvolvida pelo juiz de Direito da Vara de Família, juizado da Infância e Juventude, Dr Thiago Tristão de Lima, juntamente com a coordenadora da Moradia Provisória de Alegrete, pedagoga Rosemara Marques.



A atividade contou com a participação dos alunos das turmas de Direito de Família e de Sucessões dos campus de Alegrete e de São Gabriel. Na ocasião, o juiz abordou o exercício responsável do Poder familiar; alienação parental e a atual discussão sobre revogação; as situações que levam a suspensão e destituição do poder familiar. Ele explicou o processo e a prática da Adoção e o Projeto Família Acolhedora, este implantado com sucesso em Alegrete.

Dentro do projeto, a família que tiver interesse em acolher e cuidar temporariamente uma criança em vulnerabilidade, participa de seleção e capacitação para tal encargo e a família recebe o recurso de um salário mínimo nacional para auxílio de custos.



A coordenadora da Moradia Transitória, no entanto, apresentou a Moradia Transitória de Alegrete, como órgão vinculado a Sec de Desenvolvimento Social do município, que acolhe temporariamente crianças e adolescentes e precede necessariamente da Adoção.

Ela abordou a estrutura física e recursos humanos existentes para promover o melhor interesse da criança/ adolescente, bem como a dinâmica do acolhimento institucional.

A coordenadora do curso de Direito Campus Alegrete, professora Fabiane Seganinazzi Pilecco ressaltou o interesse e participação dos acadêmicos nas experiências práticas compartilhadas pelos convidados.



A atividade foi realizada de forma virtualizada.