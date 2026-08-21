Curso de sistema de comandos organizados será oportunizado pela Defesa Civil de Alegrete

A Defesa Civil de Alegrete organiza curso de sistema de comando de incidentes. Capacitar pessoas para que sejam agentes em incidente meteorológico ou de outra natureza, é muito necessário. Qualquer pessoa pode ter alguém próximo que precise de ajuda.

O Curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) (muitas vezes integrado aos treinamentos de Defesa Civil) é uma capacitação voltada para o gerenciamento de crises, acidentes complexos e desastres naturais. Ele ensina um modelo organizacional padronizado que permite a cooperação eficiente entre diferentes órgãos — como o Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, forças de saúde e voluntários.

Com previsões de que no próximo mês de setembro teremos impactos mais fortes do El Niño no RS, esse curso pode ser ainda mais importante, pois quando mais pessoas tiverem conhecimentos sobre como agir em situações de desastres, mais seguros os atingidos poderão ficar.

As pré-inscrições podem se feitas pelo link https://forms.gle/BvKezGs4WtwMYiH6