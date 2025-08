Curso gratuito dá novo rumo à vida de mulheres vítimas de violência doméstica

Share on Email

As primeiras turmas têm início previsto para agosto e contemplam os cursos de Auxiliar de Cozinha e Cuidadora de Idosos. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas presencialmente no CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher.

A iniciativa conta com a participação de órgãos como o Ministério Público, SENAC, SINE, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, entre outros parceiros. O projeto também oferece vale-transporte gratuito às alunas, com apoio da empresa Fronteira Oeste Transportes.

Ao final dos cursos, as participantes receberão kits de trabalho, distribuídos com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Projeto Alethea tem como foco ampliar o acesso à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo a construção de meios próprios de sustento e independência financeira.