Curso gratuito vai enfocar cinema e linguagem audiovisual na Semana da Arte da Unipampa

Um é sobre Memória e Patrimônio com elementos de linguagem audiovisual com a cineasta e educadora audiovisual, de Bagé, Adriana Gonçalves Ferreira.

O curso, de acordo com a professora, vai abordar elementos da linguagem audiovisual. Trata- se de um curso que envolve cinema, memória e patrimônio. Ainda vai abordar elementos da linguagem audiovisual e temas como cultura, patrimônio. Aborda, brevemente, o surgimento do cinema traz uma introdução a essa linguagem e ensina como desenvolver exercícios com grupos, em escolas e comunidades e espaços de cultura e educação.

A Semana da Arte acontece no campus da Universidade em Alegrete com exposição de artesatos, vestuários e várias expressões que denotem arte e cultura produzida aqui na cidade.