Curso Quero-Quero realiza aulões finais e conclui preparação de alunos de Alegrete para o ENEM

Nas últimas duas semanas, o Curso Quero-Quero promoveu aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), reunindo estudantes das três turmas atendidas pelo projeto: Nehyta Ramos, Unipampa e Lions Club.

Os encontros foram marcados por momentos de aprendizado, troca de conhecimentos e revisão de conteúdos, com atividades voltadas às principais áreas cobradas no exame: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, além de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

A iniciativa teve como objetivo reforçar os conhecimentos dos estudantes, esclarecer dúvidas e contribuir para uma preparação mais segura e confiante para a realização da prova. Durante os aulões, os participantes tiveram a oportunidade de revisar conteúdos importantes e fortalecer os aprendizados desenvolvidos ao longo do curso.

Com a chegada do segundo dia de provas do ENEM, os professores do Curso Quero-Quero deixaram uma mensagem especial aos alunos, desejando uma excelente prova e muito sucesso nessa etapa. A equipe destacou a importância de manter a tranquilidade, a concentração e a confiança, colocando em prática todo o conhecimento adquirido durante a preparação.

Os professores também reforçaram que a dedicação e o esforço de cada estudante são fundamentais na construção de novos caminhos e oportunidades.