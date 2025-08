Curso Técnico em Enfermagem do Senac forma seus primeiros profissionais em Alegrete

Share on Email

A cerimônia, realizada às 19h no Clube Casino Alegretense, celebrou a conquista de alunos que, após uma intensa jornada de estudos e práticas, estão agora prontos para contribuir com a saúde da comunidade.

O evento foi um marco não apenas para os formandos, mas também para familiares, docentes e profissionais da instituição, que acompanharam de perto o crescimento e o comprometimento da turma ao longo do curso. Para muitos, o momento representou a realização de um sonho e o início de uma nova fase profissional.

Resultado de um projeto educacional voltado à formação de técnicos preparados para os desafios do cuidado em saúde, o curso do Senac Alegrete já demonstra impacto positivo na cidade e região. Os alunos encerraram sua trajetória acadêmica com sólida base técnica, ética profissional e vivências práticas que os habilitam a atuar em diferentes contextos de atendimento à saúde.

A formatura foi marcada por homenagens, discursos emocionados e pela certeza de que a formação de profissionais qualificados é um investimento direto na qualidade do atendimento prestado à população. Com essa primeira turma, o Senac Alegrete reforça seu papel como agente transformador por meio da educação profissional.