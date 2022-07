Cursos de depilação e massoterapia, você encontra na Blend Massoterapia e Depilação

Share on Email

A empresária Sabrina Pacheco, há sete anos atua na área da beleza desenvolvendo um trabalho de Massoterapia e Depilação.



Com a experiência adquirida ao longo dos anos e a confiança dos seus clientes, há três realizou o sonho de tornar-se dona do próprio negócio inaugurando Blend Massoterapia e Depilação. Um espaço moderno, aconchegante, inovador que surgiu com a proposta de continuar a oferecer um atendimento personalizado, de qualidade, fidelizando ainda mais a sua clientela.



Com o espírito empreendedor, Sabrina sentiu que poderia fazer mais. Ministrar cursos através do trabalho desenvolvido e oferecer uma oportunidade para aqueles que ainda não decidiram em que área desejam atuar ou que almejam contribuir com a renda familiar.



Assim, surgiu o Curso de Formação Profissional em Depilação.



• Curso profissionalizante, com os seguintes tópicos: ética profissional, normas de higiene, EPIS obrigatórios, noções sobre pele, depilação na prática, dicas e segredos para uma depilação sem sofrimento.



Sabrina destaca: “Tenho duas turmas que iniciaram há pouco tempo, quem tiver interesse ainda é possivel iniciar e acompanhar a turma. Também tenho uma próxima turma prevista para o turno da noite. A área de depilação é muito lucrativa. Um ramo promissor na cidade. Quem se especializa, pode atender em salões, clínicas de estética ou abrir seu próprio negócio. O retorno do investimento é garantido, uma renda que facilmente ultrapassa os limites do salário comercial. E como o nosso curso é basicamente prática, precisamos de modelos para depilação, o atendimento será gratuito e nossas turmas são com poucas alunas, para manter a privacidade dos modelos”.



E tem mais novidades! Para o mês de setembro está previsto o “Curso de Massoterapia Express”. Esse será um curso intensivo das principais técnicas de massagem para iniciar a atuar na área ou para quem deseja atualizar-se.



“Em breve o clima quente chegará e você precisa estar preparada para a melhor estação do ano. Uma época onde as pessoas estão mais dispostas a cuidar do corpo e da mente” . – Finaliza, Sabrina.

Ficou interessada e quer saber mais informações sobre os cursos.

Contate pelo WhatsApp 55 9 9156 7921.

BLEND MASSOTERAPIA E DEPILAÇÃO, localizada na rua Vasco Alves 248, Policlínica – sala11.