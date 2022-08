Cursos técnicos integrados ao médio no IFFar tem 220 vagas abertas

As inscrições devem ser realizadas até 16 de setembro, pela internet, através de preenchimento de formulário e envio de documentação. As instruções completas sobre como se inscrever estão disponíveis no Edital nº 256/2022, que rege a seleção e é de leitura obrigatória a todos os participantes.

Os cursos são destinados aos estudantes que terminaram o Ensino Fundamento (9º ano) e desejam cursar o Ensino Médio juntamente de formação técnica específica.

No Campus Alegrete, há 3 opções de cursos integrados:

Agropecuária – 120 vagas – turno integral

Informática – 60 vagas – turno integral

Química – 40 vagas – turno integral

Seleção por prova

Nas seleções realizadas em 2020 e 2021, devido ao contexto de pandemia, o IFFar adotou o sorteio eletrônico como forma de ingresso. Neste ano, com a retomada das atividades presenciais, a seleção volta a ser por prova objetiva interdisciplinar. A prova irá acontecer no dia 16 de outubro, das 14 às 18 horas. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo VII do edital.

Reserva de vagas

O processo seletivo conta com reserva de 60% das vagas destinadas a alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas e que tenham renda per capita inferior a 1,5 salários-mínimos. Dentro desse percentual, ainda há reserva para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas;

Outras 5% são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e que não tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas e 35% das vagas são destinadas à ampla concorrência.

Heteroidentificação (verificação étnico-racial)

Outra novidade da seleção deste ano se refere à comprovação das cotas raciais. Os candidatos que estiverem concorrendo pelas cotas étnico-raciais, deverão validar suas autodeclarações, através de um processo chamado “heteroidentificação”. Essa será uma etapa complementar prevista no cronograma dos processos seletivos, antes da confirmação de vaga. Explicações detalhadas podem ser conferidas no edital. Acesse a página do processo seletivo para mais informações.

Foto: IFFar (divulgação)