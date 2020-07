Curta metragem alegretense é selecionado para a Mostra em São Paulo

Compartilhe











O curta metragem “Medos”, dirigido por Alisson Machado, roteirizado por Paulo Amaral e realizado por estudantes da Escola Francisco Mafaldo – Pólo do Caverá, em 2016, foi selecionado para participar do 4º Guarufantástico – Mostra de Curtas Fantásticos de Guarulhos.

O evento reúne produções de 16 estados, do Distrito Federal e duas coproduções americanas. A variedade de produções inscritas na 4ª edição do Guarufantástico revela um cenário repleto de múltiplos olhares sobre temas como fantasia, ficção e horror.

Quem quiser conferir as produções inscritas pode acessar a fanpage do Guarufantástico no Facebook (https://www.facebook.com/guarufantastico/). Na página é possível conferir todas as novidades sobre o evento e encontrar imagens e sinopses das produções.

As produções estarão disponíveis ao público para votação online no canal do YouTube do Guarufantástico a partir das 9h do dia 1º de agosto de 2020, às 22h do dia 31 de agosto de 2020. A premiação de cada categoria se dará por meio do voto popular e os filmes serão classificados pela quantidade de likes conquistados nesse período. Além dos curtas eleitos por meio dos likes nas três categorias(profissional, estudantil e amador), um curta será escolhido como o melhor da mostra, por meio de jurados da comissão técnica (a serem divulgados), que vai levar o troféu de melhor curta da mostra.

O filme “Medos” foi gravado no cemitério dos Mafaldos e apresenta o sonho de um adolescente que está perdido no local e é apresentado a várias imagens e personagens.

O filme pode ser conferido no link:

https://www.youtube.com/watch?v=WqZOkbAboWo&t=14s

Confira as empresas e pessoas que apoiam o Coletivo Multicultural:

Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, LoeblerAssessoria, Gabi – a louca das camisetas, Casa Rezende, Paulo Antônio Berquó Farias, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina GraeffWernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Blend – Massoterapia e Depilação, Imobiliária Alegrete, Rosane Grisa, Confraria da Praça Nova, Espaço Recriar.