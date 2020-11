Curto-circuito atinge poste na Tiaraju e trânsito está interrompido

Parte da Avenida Ibicuí está interrompida devido a problema com poste. De acordo com a Guarda Municipal, uma luminária em um poste teve um curto circuitou e pegou fogo no poste, que fica na parte que dá acesso, pelos fundo do Parque Dr Lauro Dornelles.

A Guarda Municipal interrompeu o trânsito até que o problema seja resolvido,com barreiras pelos lados.

De acordo com Ângelo Tertuliano, diretor da Guarda, uma equipe da RGE vai fazer o conserto do poste.

Residências próximas estão sem energia elétrica e os motoristas que precisam passar por aquela via devem ter cuidados. A previsão é de agora de manhã a Avenida Tiaraju possa ser liberada para o tráfego.

Vera Soares Pedroso