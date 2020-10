CVC Viagens, sob nova administração, oferece pacotes incríveis para você e sua família

Compartilhe















O ano de 2020 está sendo um teste de sobrevivência para todos. As palavras que predominam são: reiventar-se e superar-se.

Os desafios foram e são inúmeros e cada conquista merece aplausos. E por tudo isso devemos celebrar. É hora de planejar as férias, dar uma pausa na correria diária, descansar, aproveitar a família e, viajar é sempre a melhor opção.

Há paraísos lindíssimos à sua espera e, a CVC Viagens, uma agência renomada, sob nova administração com sede em Alegrete e Santana do Livramento, preparou excelentes pacotes de viagens que vão encantar você e sua família.

Acompanhe:

Plano diferenciado: com 8 dias em Porto Seguro na Bahia. O plano inclui transporte rodoviário com saída de Santana do Livramento e Alegrete até o Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, (ida e volta), transporte aéreo (ida e volta), hotel com café da manhã, transfer, passeio aos principais ponto turísticos, transporte e seguro-viagem.

Entrada de R$ 350,00 + 10x de R$ 279,00 – por pessoa em apartamento duplo com saída de Santana do Livramento e Alegrete, condicionado a no mínimo 20 pessoas.

Saída: 16 de janeiro de 2021 de Santana do Livramento e Alegrete

Além dessa incrível opção, há vários outros pacotes disponíveis na CVC Viagens.

Contate pelo telefone: 55 3420 -0120 e saiba mais.

Endereço: Rua General Sampaio 1096 – centro

Facebook: CVC RS – Alegrete