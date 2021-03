Cyro Leães, com passagem pelo Flamengo de Alegrete é o novo coordenador técnico da base do Juventude

Compartilhe















As categorias de base do Esporte Clube Juventude terão um reforço importante para a temporada 2021. Cyro Garcia Leães, 40 anos, chega para assumir a função de coordenador técnico da base Alviverde.

O profissional tem ampla experiência no futebol nacional e internacional, com passagens por grandes clubes. Cyro é professor de educação física, especialista em Fisiologia do Exercício e em Gestão Estratégica de Clubes e Associações, Mestre em Ciências do Esporte e Doutor pela UFCSPA.

Cyro iniciou sua carreira no futebol em 2001 e além de coordenador, tem experiência como treinador, preparador físico e auxiliar técnico.

O profissional nascido em Porto Alegre tem familiares em Alegrete. Seu trabalho foi reconhecido em 2009, na disputa do Flamengo de Alegrete na Série B do Campeonato Gaúcho. Cyro conseguiu a façanha no comando da equipe em passar para segunda fase do certame estadual.

No exterior, já trabalhou nos Estados Unidos, Noruega, Áustria e Bahrain. No Brasil, tem passagens por clubes como Grêmio, Internacional, América (MG), Ceará e mais recentemente Cruzeiro. Como forma de registrar suas experiências e conceitos, Cyro é autor do livro Futebol: Treinamento em Espaço Reduzido (2003) e do E-book Jogos Condicionantes: Treinando com o jogo e pelo jogo (2020).

No Verdão, Cyro terá como funções coordenar todos ciclos de treinamentos das categorias de base, treinar as comissões técnicas dentro das metodologias estabelecidas, participar do processo de captação de atletas a partir dos 12 anos, realizar a transição entre as categorias até o profissional, avaliar as chegadas e saídas de atletas na base e estar próximo da comissão técnica profissional, para que a transição dos atletas das categorias inferiores para o time principal ocorra da melhor forma. Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: Assessoria de imprensa / E.C Juventude