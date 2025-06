Cyro Leães com passagem pelo Flamengo de Alegrete é o novo técnico do time feminino do Grêmio

A equipe principal das Mosqueteiras conta com um novo nome no comando técnico. Na terça-feira (10), o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunicou a contratação de Cyro Leães como treinador do time feminino até dezembro de 2026. O profissional, que possui ampla experiência no futebol profissional e de base em clubes do Brasil e exterior, já estará à frente do elenco nos próximos desafios pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

Gaúcho, natural de Porto Alegre, Cyro Garcia Soares Leães tem 44 anos e possui doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), bem como mestrado em Ciências do Esporte pela Universidad de Córdoba-ESP. Com graduação em Educação Física pelo Instituto Porto Alegre (IPA), também tem especialização em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Gestão Estratégica de Clubes pela Faculdade de Educação Física de Sorocaba (FEFISO) e Formação em Liderança pela YMCA Brasil (ACM).

Sua formação profissional agrega Licença PRO como Treinador de Futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desde 2023, atua como Instrutor da CBF Academy em cursos para treinadores de futebol nas licenças A, B e C.

Como experiência profissional mais recente, Cyro assumiu a Coordenação Metodológica do Departamento de Base do Cruzeiro-MG, em 2024. Lá, foi campeão do Aldeia Cup Sub-16, do Brasileirinho Sub-15, do Mineiro Sub-14, do Brasileirinho Sub-14, do Mineiro Sub-15, do Brasileirinho Sub-12 e vice-campeão Brasileiro Sub-20.

Antes disso, no mesmo ano, foi treinador auxiliar do Amazonas Futebol Clube, onde conquistou a primeira vitória da história do clube na Série B, em placar de 1 a 0 sobre o Santos. E também foi consultor no desenvolvimento da pré-temporada do 3B Sport-AM, no ano do acesso do Clube à Série A1 do Brasileirão Feminino.

Iniciou sua trajetória no futebol como técnico da equipe feminina do Sport Club Internacional, entre 2001 e 2003, onde foi Campeão Sul-Brasileiro e Campeão Gaúcho, nos seus primeiros dois anos. Após, destacou-se no Esporte Clube Cruzeiro-RS, em 2008, sendo o técnico mais jovem da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho na oportunidade – feito que repetiu em 2009, com o Flamengo de Alegrete, onde realizou a melhor campanha da história da instituição no Estadual.

Também foi treinador do Sport Clube Rio Grande, onde foi eleito Revelação do Campeonato Gaúcho na 1ª fase da Divisão de Acesso em 2011. No Juventude, em 2021, foi Campeão I Copa de Futebol de Base como treinador e coordenador técnico, e em 2023 participou da melhor campanha da história Botafogo Futebol Clube-SP na Copa do Brasil como treinador auxiliar.

No exterior, Cyro teve atuação destacada no Al Busaiteen Club, em Bahrain, sendo vice-campeão da Copa do Rei local em 2010 e vice da Supercopa do Rei em 2014.

“Chego com o objetivo de entregar para o Grêmio o que o Clube precisa: terminar a primeira fase do Brasileiro Feminino com a classificação, atuando de uma forma competitiva e agressiva, como é a característica do Clube e sempre foi”, declarou Cyro, em suas primeiras palavras como treinador das Mosqueteiras.

“Minha expectativa pessoal é de uma grande satisfação e alegria por estar chegando em um Clube que eu tenho muita identificação pessoal e não tenho dúvida que vou entregar toda a minha capacidade para que o Grêmio seja cada vez mais vencedor”, concluiu.

Na tarde de terça, o técnico já comandou seu primeiro treino com o elenco tricolor no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, e estará à frente da equipe no duelo com o Real Brasília, no Distrito Federal, pela 14ª rodada do Brasileiro Feminino, no próximo sábado, 14.

Cyro possui uma forte ligação com Alegrete, tem familiares no município e nutre grande carinho pela cidade. Recentemente esteve no Efipan com a delegação do Cruzeiro, clube que fez uma dobradinha com o técnico Adilson Batista, durante quatro ano, encerrando o vínculo com o time da Toca da Raposa em 2024.

Ficha Técnica

Nome completo: Cyro Garcia Soares Leães

Nascimento: 20/02/1981 (44 anos)

Naturalidade: Porto Alegre-RS

Clubes: Internacional (2001-2003), Kolbotn Idrettslag-NOR (2003), Dutch Soccer Academy (2003, 2006, 2012), SV Neulengbach-AUT (2004), Grêmio (2004), Porto Alegre-RS (2006), Internacional-SC (2006), Glória-RS (2007), Guaraní-RS (2007), Santa Cruz-RS (2008), Cruzeiro-RS (2008), Flamengo-RS (2009), Al Busaiteen Club-BHR (2009-2010, 2013-2014), Rio Grande-RS (2011), Joinville-SC (2015), América-MG (2018), Ceará (2019), Juventude (2021), Londrina (2022), Botafogo-SP (2023), 3B Sport-AM (2024), Amazonas (2024), Cruzeiro-MG (2020, 2024).

Foto: Caroline Motta