Da Colômbia, desbravando países, casal e dois cães passam por Alegrete em aventura num Ford 92

Viajar e conhecer vários países, sem ter muitas condições é uma aventura que muitas pessoas precisam de coragem e vontade de desbravar novos lugares. Há quatro dias um casal de colombianos parou seu Ford festiva no largo da Viação Férrea em Alegrete.

Alexander Ortega de 42 anos e a companheira Lady Sanches de 37 relataram que estão viajando há dois anos e meio e já passaram por sete países a bordo do seu carro. O mais interessante é que os “filhos” de quatro patas, o Merlin e a Dalila os acompanham nesta grande aventura.

Durante o dia essa família “atípica” fica em pontos centrais de Alegrete vendendo artesanatos ou fazendo música e quando cai a noite voltam para o carro, onde dormem com os dois cães. Eles vieram da Argentina, estão em Alegrete e para ganhar o recursos para comprar alimentação, fazem artesanatos e Alexander, também, é músico. Eles ficam em semáforos ou pontos centrais da cidade.

Com bastante calma, o casal que vem de uma comunidade indígena a uma hora de Bogotá diz que isso é uma escolha de vida, pois tinham sonho de conhecer países e assim estão conseguindo desbravar culturas e por onde passam são bem recebidos e acolhidos, salientam.

Daqui vão até Rosário do Sul, Santana de Livramento e depois vão desbravar o Uruguai e subir pelo litoral brasileiro sempre na companhia dos fiéis amigos Merlin e Dalila