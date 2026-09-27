Da Primavera até dezembro a previsão é de chuva no Rio Grande do Sul – efeito do El Niño

Com El Niño já em ação no país, as chuvas devem ser mais frequentes com volume acima do normal e mais frio que o de costume. Assim deverá ser a primavera no Rio Grande do Sul.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os meses de novembro e dezembro devem ser mais preocupantes, pois a previsão é de que a chuva deve aumentar muito no Rio Grande do Sul e alcançar volumes extraordinários com totais mensais de 500 milímetros a 700 milímetros, em algumas cidades, o que pode ocasionar vários episódios de enchentes.

O técnico agrícola do IRGA em Alegrete, Nilton Oliveira, diz que nunca em outros anos os produtores de arroz realizaram o plantio antecipado como neste ano. Do total da área de 49milha a metade já foi semeada, observa Todos estão apreensivos com a previsão de super El Ninõ este ano e tivera enchente as lavouras de encostas de rios serão perdidas e a quebra da safra será considerável, observa. O IRGA conta com o trabalho de um meteorologista que realiza esse trabalho junto com orientações aos produtores.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no Centro-Norte do Estado Condições atmosféricas já favorecem a formação de tempestades no estado durante a primavera, o que o fenômeno vai intensificar. O Sul gaúcho pode ter chuva mais próxima da média nas primeiras semanas da estação.

O sistema climático da Terra é controlado a longo prazo pelos oceanos. E em 2026, a temperatura da água no Oceano Pacífico Equatorial registrou valores recordes.

O climatologista Francisco Eliseu Aquino, professor do Departamento de Geografia/Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ressalta que nos últimos 100 dias os oceanos estão muito quentes, consequentemente, a atmosfera. “Com a intensa mudança do clima, a chance de ter o ambiente atmosférico favorável a tempestades, vendaval, estiagens, queimadas, derretimento de geleiras, é muito mais facilitado”.

De acordo com o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, a anomalia no Pacífico pode ultrapassar os +4ºC de aquecimento. Se isso se confirmar, a previsão aponta que o evento atual vai superar em larga margem todos os El Niño registrados desde 1950.

Atualmente a temperatura já ultrapassa os +3ºC, semelhante ao pico registrado no ano de 2015. A classificação de um Super El Niño já foi ultrapassada no mês de julho, quando a temperatura na área de referência no Oceano Pacífico Equatorial chegou a +2,7ºC. Qualquer elevação de temperatura acima de 2 graus já configura um Super El Niño, enquanto o aquecimento maior ou igual a +0,5ºC do Pacífico Equatorial caracteriza o El Niño.

O fenômeno se organiza a cada 2 a 7 anos. O que climatologistas percebem é que as mudanças climáticas estão “muito provavelmente contribuindo para uma repetição mais rápida dos El Niños”.