Da série, Amenidades do Cotidiano: Bode Chico visita farmácia na Zona Leste

Compartilhe















Se tem uma coisa de que o mundo está precisando é de mais leveza. Em meio a uma onda de ascensão de casos positivos da Covid-19, aumento nas internações na UTI, de óbitos e a exaustão em todos os sentidos relacionados à pandemia, algumas amenidades surgem como uma fonte de equilíbrio. Pois, transforma o cenário “pesado” das redes sociais em inspiração para a criatividade e comentários leves e saudáveis.

Das cenas inusitadas e flagrantes que os alegretenses realizam na Terceira Capital Farroupilha, uma que teve destaque na tarde de ontem(16), foi o registro da “visita” do “Bode Chico”, como é chamado, na Farmácia Sanar.

Localizada na Avenida Caverá, a atendente Cimara, falou com a reportagem e disse que o animal é muito popular no bairro Ibirapuitã.

Em alguns dias ele é flagrado passeando pelas ruas do bairro e a farmácia é um dos locais que agraciados sua com sua presença. “Teve um dia que ele entrou na farmácia, mas é bem mansinho, mesmo assim, por ter chifres não deixamos ficar pois pode algum cliente ficar assustado” – comentou.

O registro feito por Ana Claudia Oliveira foi durante a chuva, ela brincou: o cliente não pode entrar pois está sem máscara, fazendo alusão ao Decreto Estadual em razão da pandemia do novo coronavírus. Na sequência, Ana pontuou; aqui no Alegrete é assim, em plena Avenida Caverá, a cidade que é considerada uma das mais gaúchas do Rio Grande do Sul tem essas amenidades em que é possível se deparar com um bode popular que passeia e faz visitas em alguns estabelecimentos comerciais em Alegrete.