Da tradição familiar ao Grupo Carqueja: Gustavo Villaverde leva a gaita de Alegrete para novos palcos

A trajetória de Gustavo com a gaita teve início ainda na infância, em uma tradição familiar que inclui seu avô, Jacy Villaverde, e seu pai, Beto Villaverde, ambos gaiteiros. Aos 10 anos, ele começou a tocar gaita de oito baixos, orientado pelo pai.

Desde jovem, o alegretense participou de rodeios e eventos tradicionalistas como a Campereada Internacional de Alegrete, a Califórnia Petiça de Uruguaiana e o Rodeio de Vacaria. Posteriormente, ampliou sua atuação para apresentações em Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e eventos culturais em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Gustavo também teve destaque em festivais, sendo bicampeão no ENART (Encontro de Artes e Tradição Gaúcha) em duas modalidades de gaita. Em 2014, integrou uma turnê internacional pela França e Polônia com um grupo de danças do Mato Grosso, representando o Brasil em eventos de cultura tradicional.

O músico também acompanhou o cantor Jairo Lambari Fernandes durante um ano. O convite para ingressar no Grupo Carqueja veio por meio do amigo Joaquim, com quem compartilhou experiências musicais desde a infância em Alegrete. Ele recebeu a oportunidade com grande alegria e gratidão, destacando o orgulho de fazer parte de um grupo tão talentoso e reforçando seu compromisso em somar e contribuir com essa caminhada coletiva – pontuou.

O Grupo Carqueja surgiu na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com integrantes de cidades como Rosário do Sul, Alegrete, Bagé e Livramento. Com uma proposta voltada à música regional, o grupo busca valorizar a tradição sem exibicionismos, mantendo uma sonoridade contemporânea.

Após o sucesso do clipe “Andejo”, lançaram “Não Te Anseia” e um EP com cinco músicas gravadas ao vivo. Com cinco anos de estrada, o grupo está em fase de produção do segundo álbum, previsto para 2025.