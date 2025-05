Dado o pontapé inicial na obra da praça Marcírio Paim Brites, no bairro Prado em Alegrete

Na manhã da última sexta-feira (16), a Prefeitura de Alegrete, por meio da secretaria de planejamento, foi realizado o ato de início da revitalização quadra esportiva da Praça Marcírio Paim Brites, no bairro Prado na Zona Sul do Município.

O evento contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito, Luciano Belmonte e de vereadores e servidores municipais. A atividade foi bastante celebrada em virtude da importância do esporte em todos os âmbitos da sociedade alegretense. Fechando assim,

O investimento total é de aproximadamente R$ 180.000,00, com apoio de emenda federal do deputado Federal, Covatti Filho e outra parte é contrapartida da Prefeitura de Alegrete. O espaço será revitalizado e ampliando para garantir uma melhor estrutura aos moradores da localidade.

Fonte: Prefeitura de Alegrete