A intervenção tem como objetivo oferecer uma alternativa de travessia aos condutores quando o desvio existente ficar comprometido em razão das chuvas e da elevação do nível do arroio.

De acordo com o engenheiro Paulo Maister, responsável regional do DAER, a recuperação permitirá que veículos leves, como automóveis de passeio, transporte escolar e caminhões de pequeno porte, utilizem a antiga estrutura sempre que o desvio estiver intransitável.

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Segundo Maister, o início dos trabalhos depende das condições climáticas. Enquanto não houver transbordamento do Arroio Capivari, o desvio permanecerá operando normalmente e liberado para o tráfego.

Nova ponte está em construção

Paralelamente à recuperação da antiga estrutura, o Governo do Estado segue com a construção da nova ponte sobre o Arroio Capivari. A obra, que recebe investimento de R$ 7,6 milhões, substituirá definitivamente a antiga ponte metálica de pista única, considerada inadequada para atender ao volume e ao peso dos veículos que utilizam a rodovia.

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A nova travessia foi projetada para suportar cargas pesadas, como caminhões transportando gado, soja, arroz e outras mercadorias, com capacidade superior a 30 toneladas. A expectativa é que a estrutura ofereça mais segurança, maior capacidade de tráfego e melhores condições de mobilidade para moradores, produtores rurais e transportadores que utilizam a ERS-507.