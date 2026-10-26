Dança, desafios e união marcam início da gincana na Escola Demétrio Ribeiro

21ª edição da tradicional competição escolar começou nesta segunda-feira e segue até terça-feira, com provas físicas, culturais, artísticas, pedagógicas e solidárias.

A Escola Demétrio Ribeiro, em Alegrete, deu início, na manhã desta segunda-feira (26), à 21ª edição da sua tradicional Gincana Escolar. O evento reúne estudantes, professores, pais e ex-alunos em uma programação marcada pela integração, criatividade, espírito de equipe e participação da comunidade escolar.

A cerimônia de abertura foi realizada na quadra coberta da instituição e contou com a presença do prefeito municipal, Jesse Trindade dos Santos, que acompanhou o início das atividades ao lado dos participantes.

Logo no primeiro período, algumas provas já foram realizadas, movimentando os integrantes das equipes e o público presente. Entre os destaques está a prova de dança, uma das atrações que mais chamam a atenção durante a competição. As apresentações exigem dias de preparação, ensaios e dedicação dos participantes para que as coreografias sejam executadas e interpretadas corretamente.

Três equipes na disputa

Neste ano, três equipes disputam o título da gincana: a equipe preta, GoBlack; a equipe branca, Equipirados; e a equipe rosa, Flamingos. Os grupos participam de diferentes desafios ao longo da programação, buscando somar pontos e conquistar a vitória.

Conforme a diretora da escola, Silvia Dorneles, a gincana contempla atividades físicas, culturais, artísticas, pedagógicas e solidárias. A diversidade das provas busca estimular diferentes habilidades dos estudantes, além de incentivar a cooperação, o envolvimento coletivo e o desenvolvimento de ações que vão além da sala de aula.

A competição também representa uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre os diferentes segmentos da comunidade escolar. A participação de alunos, professores, pais e ex-alunos contribui para ampliar o alcance da iniciativa e manter viva uma tradição que faz parte da história da instituição.

Integração e tradição escolar

Ao longo da programação, as equipes enfrentam desafios que exigem organização, criatividade, trabalho em grupo e comprometimento. A preparação para as provas mobiliza os participantes e transforma os espaços da escola em ambientes de convivência, expressão artística e colaboração.

Mais do que a disputa pelo primeiro lugar, a gincana proporciona momentos de integração e valoriza o protagonismo dos estudantes, que têm a oportunidade de demonstrar seus talentos e contribuir para os resultados de suas equipes.

A expectativa é de que a programação continue mobilizando a comunidade escolar até esta terça-feira (27), quando deverá ser anunciada a equipe vencedora da 21ª edição da Gincana da Escola Demétrio Ribeiro.

Com mais uma edição em andamento, a iniciativa reafirma seu espaço no calendário escolar de Alegrete, unindo competição, aprendizado e participação coletiva.

Fotos: Silvia Dorneles