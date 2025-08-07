Dançar é tradição: participe da Invernada Xirú do CTG Farroupilha

A Invernada Xirú do CTG Farroupilha está com vagas abertas para interessados em integrar o grupo de danças em 2025. Podem participar homens e mulheres a partir dos 40 anos. Os ensaios ocorrem às quartas-feiras, às 22h, e às sextas-feiras, às 20h, na sede do CTG.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O grupo tem como objetivo participar da edição 2025 do FestXirú, competição estadual da categoria, que será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, em Santa Maria.

Interessados em participar do projeto podem entrar em contato com os coordenadores pelos telefones:

Mára: (55) 99600-8611

Luciano: (55) 99670-9566

Cristian: (55) 99918-6343