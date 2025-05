Dançarino alegretense ganha bolsa para estudar em Nova York e precisa de ajuda

O artista alegretense Rozan Ribeiro Borges, dançarino, professor e coreógrafo de sapateado recebeu uma Bolsa 100% gratuita do Tap Music Project para estudar Tap Dance, o sapateado americano, em Los Angeles.

Rozan destaca que o evento vai acontecer de 15 a 19 de julho e o projeto é idealizado e dirigido pela sapateadora de renome internacional Sarah Reich.

Os intensivos do Tap Music Project oferecem palestras para que os sapateadores aprendam a dançar com mais musicalidade, se comunicar com músicos e compor músicas.

“Eu estou muito feliz e grato com essa oportunidade, pois ela levará o meu trabalho a um outro patamar e dará um caráter internacional para minha formação e carreira”, destaca o dançarino. Porém a bolsa cobre os custos apenas da semana de aulas, o que já é bem caro, resume o alegretense.

Ainda restam despesas de passagem, hospedagem, alimentação e transporte em Los Angeles, valores tudo em dólar.

“É por isso que eu conto com você pra realizar esse sonho, o de estudar o sapateado em suas raízes dos Estados Unidos. Você pode me ajudar com um PIX de qualquer valor” menciona o artista em um vídeo em suas redes sociais.

Rozan, conta também com indicações de parcerias que possam lhe apoiar a cobrir todo, ou parte dos custos e ajudar o sapateador brasileiro a dançar na gringa. “Porque o show tem sempre que continuar”, destaca o artista. Quem quiser ajudar o alegretense a chave PIX é: [email protected]

O perfil no Instagram é @rozan_mesmo, onde ele interage com o pessoal e divulga os apoio recebidos nesse sonho de ir ao Estados Unidos. Aos 34 anos, o alegretense é um espetáculo à parte na arte do sapateado. Ele que já foi tema de uma reportagem especial no PAT, conquista mais um importante passo da sua brilhante carreira. Morando no Rio de Janeiro desde 2018, Rozan foi acolhido pelo Grupo Tá Na Rua, do diretor e teatrólogo Amir Haddad.

Fotos: Mariana Pêgas