Danilo Schmitz continua na luta por cursos para capacitar mecânicos de Alegrete

Na pandemia as ofertas de vagas de trabalho, por um tempo, praticamente sumiram do SINE de Alegrete. Agora, aos poucos, elas começam aparecer.

Porém, algumas são mais difíceis o preenchimento e exigem capacitação da pessoa, como por exemplo, a de operador em retroescavadeira que a empregadora exige experiência em carteira.

Isso prova que as pessoas precisam se capacitar, fazer cursos, porque o mercado não aceita mais quem não tem formação técnica exigida para várias áreas de trabalho.

No setor de mecânica geralmente é um problema conseguir pessoas capacitadas para preencher as vagas até porque agora os carros são com injeção eletrônica.

Danilo Schmitz, presidente da Associação dos Mecânicos de Alegrete diz que realmente essa é uma situação real aqui na cidade em que colegas com mecânica enfrentam, já que esta mão de obra é bem mais difícil, porque tem que ter formação técnica. Ele é um que buscou capacitar pessoas e ensinou na sua própria empresa, já que não existe cursos específicos para isso aqui em Alegrete, comenta.

O empresário diz que é necessário uma empresa que venha realizar a formação de mão de obra, como o SENAI. E para isso precisamos da participação do setor público.

A sua preocupação é em relação aos pequenos, porque eles muitas vezes não têm acesso à internet, não conseguem acessar cursos de atualização online e muito menos viajar para se capacitar fora de Alegrete.

– Local tem aqui na cidade para que se promova cursos na área de mecânica. Falta é mobilização para que empresas venham realizar esta formação, visto que o setor tem demanda e falta mão de obra”, destacou Schmitz.