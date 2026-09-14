De filho para pai: Lorenzo entrega a Chama Crioula ao patrão do CTG Farroupilha

Lorenzo Moraes, integrante da invernada juvenil e dançarino desde os seis anos, foi novamente um dos jovens responsáveis por conduzir a chama desde o Marco das Três Divisas até a entidade.

Na chegada, viveu um momento especial: entregou a Chama ao próprio pai, Giovane Moraes, patrão do CTG Farroupilha.

A cena reuniu tradição, família e, principalmente, a continuidade de uma história construída dentro da entidade. Lorenzo percorreu o trajeto ao lado de Cícero Fontoura e José Antônio Bastide, sob a liderança de Marciano Fontoura.

Cícero, inclusive, acompanha Lorenzo desde a primeira participação do jovem na condução da Chama Crioula. Os dois formaram, ao longo dos anos, uma parceria que se mantém nas atividades relacionadas à chama.

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Marciano também tem um papel importante nessa trajetória. Foi ele quem levou os meninos pela primeira vez para participar da condução da Chama. Neste ano, estava novamente ao lado dos jovens. Na foto da chegada, aparece também Enzo, outro menino que participou pela primeira vez da experiência.

No Farroupilha, essa presença dos jovens não se limita à dança ou às atividades tradicionais. Eles começam a ocupar espaços, assumir responsabilidades e construir suas próprias histórias dentro da entidade.

É nesse ambiente que também surge Artur Moura, o “Birinha”. Com apenas 12 anos, chegou este ano ao CTG acompanhado da família e, segundo os integrantes da entidade, rapidamente passou a participar e contribuir com as atividades. São histórias diferentes, mas que se encontram em um mesmo ponto: a formação de uma nova geração dentro do tradicionalismo.

Para Lorenzo, a experiência de conduzir a Chama representa mais do que uma participação nos Festejos Farroupilhas. “Pra mim é uma honra, né, sempre uma satisfação enorme estar trazendo a chama desde lá do Marco. Só tenho a agradecer o pessoal lá que me acolheu muito bem, seu César, Eduardo Melo, seu Pizzotti, todo mundo lá. Só tenho a agradecer a eles e agradecer também o meu pai, que nunca faltou apoio, tá sempre me apoiando em tudo que eu quero fazer”, relatou.

O jovem também falou sobre o significado de levar a Chama até o CTG onde cresceu e entregá-la ao pai.

“Pra mim é uma honra estar trazendo pro meu CTG, né, e entregar nas mãos do meu pai. Ainda é uma honra enorme. Eu vim e entreguei ali, no lugar que eu me criei, que eu estou ali desde novinho. É uma satisfação enorme”, afirmou.

Lorenzo dança nas invernadas do CTG Farroupilha desde os seis anos e atualmente integra a categoria juvenil. A condução da Chama é mais uma das responsabilidades que passou a assumir dentro da entidade.

Para Giovane Moraes, a participação dos jovens é fundamental para que o tradicionalismo tenha continuidade.

“Prezo muito pela valorização do jovem como um todo. Nos dias de hoje é muito importante se moldar também a eles, e não somente exigir que sejam como as gerações mais maduras, que tinham outros hábitos”, afirmou.

Na avaliação do patrão, a aproximação entre os jovens e os integrantes mais experientes tem sido fundamental. Os cavaleiros que participam da condução da Chama conseguiram criar uma relação de proximidade com os guris, permitindo que eles se sintam parte da atividade e assumam, gradualmente, novas responsabilidades.

Foi Giovane quem levou Lorenzo pela mão para começar a dançar no CTG, quando o filho tinha seis anos. Hoje, no segundo mandato como patrão da entidade, acompanha o filho ocupando novos espaços dentro do Farroupilha.

E receber novamente a Chama das mãos de Lorenzo teve um significado especial.

Neste ano, Giovane não conseguiu acompanhar a solenidade realizada na praça no dia 13 porque estava trabalhando durante o período dos Festejos. Seguiu diretamente para o CTG, onde aguardou a chegada dos cavaleiros.

Foi ali que recebeu dos jovens do Farroupilha, acompanhados pelos demais cavaleiros da entidade, a Chama que seria posteriormente distribuída aos piquetes.

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Para Giovane, ver Lorenzo participando dessa trajetória é também uma demonstração de que os jovens podem assumir um papel cada vez maior dentro do tradicionalismo.

“Fico feliz por ter minha família toda inserida nessa história recente de tradicionalismo que estamos vivendo, por ter o Lorenzo, mesmo com pouca idade, apontando como um líder, e por ver os jovens inseridos e fazendo pelo nosso CTG”, afirmou.

A chegada da Chama deste ano mostrou, portanto, mais do que uma cerimônia tradicionalista. Mostrou um grupo de jovens que começa a construir sua própria trajetória dentro do CTG Farroupilha.

Lorenzo, que entrou na entidade levado pela mão do pai aos seis anos, agora percorre o caminho conduzindo a Chama e a coloca nas mãos de Giovane.

Ao lado dele estão outros meninos que também começam a descobrir o significado de pertencer a uma entidade tradicionalista: Cícero, companheiro dessa caminhada desde o início; Enzo, que viveu neste ano sua primeira experiência; e Artur Moura, o “Birinha”, que chegou aos 12 anos e rapidamente passou a participar da vida do CTG.

É assim, de geração em geração, que uma entidade mantém viva a sua história: não apenas preservando aquilo que recebeu, mas criando espaço para que novos integrantes possam aprender, participar e, um dia, assumir o lugar daqueles que hoje conduzem o caminho.

Com o pai Giovane Moraes e a mãe Aline Tajes Lorenzo e Cícero Lorenzo e Artur Moura , popular “ Birinha “ Marciano e Enzo