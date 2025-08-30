De mateada a provas de Velocross, fim de semana têm muitas atrações

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos. Muita música, mateada e velocross irão movimentar o Município neste que são os últimos dias do mês de agosto.

30 de agosto de 2025

No CT Alegrete de Velocross, a partir das primeiras horas da manhã deste sábado, ocorre a 3º Etapa do Gaúcho da modalidade. Diversos pilotos e amantes da velocidade, estarão presentes para mais uma atividade de tirar o fôlego na categoria.

O Real Alegrete joga a primeira partida das quartas de final contra a equipe do Campo Bom no ginásio da Arena Esporte e Lazer. A bola rola a partir das 20h e deve contar com um bom público na local para empurrar o time alegretense rumo à vitória.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo, a partir das 14h, ocorre a terceira mateada dos Festejos Farroupilhas. Os Cumpadi, Hémerson Mendonça e Gurizada Fronteriça irão embalar os presentes na Praça do Bebedouro na Cidade Alta.

Fotos: Velocross e Prefeitura de Alegrete

