De olho na Liga Gaúcha, Real é vice da Taça São Francisco

Visando a temporada 2020, a Sociedade Esportiva Real, esteve com seu grupo adulto na cidade de São Francisco de Assis, no último domingo (05).

O Real disputou a Taça Cidade de São Francisco de Assis 2020, em comemoração aos 136 anos do município. Seis equipes disputaram a competição com jogos no Ginásio municipal José Falckemback.

Os anfitriões da A.F.A. (São Francisco de Assis), receberam um Combinado de São Vicente do Sul), o Vila Nova (Manoel Viana), Napoli (Nova Esperança do Sul) , Lanús (São Pedro do Sul) e Real (Alegrete).

A disputa em dois grupos, classificaram as duas melhores equipes de cada chave. No primeiro jogo o Real pegou os donos da casa ( A.F.A. ), em um jogo pegado, com bastante movimentação entre as equipes. Uma partida de muitas faltas deu trabalho para a arbitragem. No final derrota do Real por 3 a 2.

No segundo jogo o Real precisava de uma vitória ou empate para se classificar. Acabou vencendo o Lanús de São Pedro do Sul, por 4 a 2 com boas atuações dos estreantes Bruno Bortolás ‘’Leitão’’, Lucas Sonego ‘’Jacão’’ e Anderson Machado ‘’Seco’’. Atletas que vão integrar o plantel 2020.

Nas semifinais o Real encarou a equipe do Combinado de São Vicente do Sul. Jogo muito disputado, acirrado. Na etapa final ambas equipes tiveram um atleta expulso. Melhor para o Real que fechou a conta em 6 a 3.

Na outra semi, a AFA despachou o Vila Nova de Manoel Viana nas penalidades depois de um empate de três gols no tempo normal, a AFA fez 13 x 12.

Em novo encontro no certame, o Real encarou a AFA. Apático nos primeiros minutos, o Real entrou desligado no jogo e acabou levando dois gols. Os donos da casa aproveitaram o desgaste físico dos atletas do Real e aplicaram uma goleada de 7 a 2, ficando com a taça de campeão.

Numa avaliação da comissão técnica, os jogos serviram de uma boa preparação em um evento de excelente nível técnico. O grupo segue visando a preparação para disputa da Liga Gaúcha de futsal 2020.

A delegação contou com: Everaldo,Bruno Bortolás,Gustavo Bê,Ércinho,Gabriel Bibis,Luis Tassinari ,Alonso,Dema,Lucas Sonego,Eduardo,Nathan,Anderson Machado (seco) e Lucca Vialli. A Taça marcou a despedida do ala Nathan Fagundes, ele vai para ASF jogar a Série Prata 2020.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: Luis Tassinari