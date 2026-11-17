Os gastos da Prefeitura de Alegrete foram alvo de questionamentos durante a 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na noite de segunda-feira (16). Durante o pequeno expediente, o vereador Leandro Meneghetti (PL) apresentou uma relação de despesas do Executivo municipal que, somadas, chegam a aproximadamente R$ 5,34 milhões, segundo os valores expostos pelo parlamentar.

A apresentação reuniu investimentos em obras públicas, contratos de comunicação, decoração e eventos. Entre os valores destacados estão R$ 2,44 milhões destinados à revitalização da Praça Getúlio Vargas e R$ 1,17 milhão referentes à construção do pórtico da Avenida Rio-grandense.

Também foram mencionados R$ 1,27 milhão em contrato de mídias da Prefeitura, R$ 249 mil para o projeto Natal Iluminado e R$ 62 mil em decoração temática com coelhos.

A relação apresentada incluiu ainda R$ 25 mil em uma ação envolvendo o personagem Zé Gotinha, R$ 46 mil para a formatura da Guarda Municipal e R$ 65 mil para a realização do evento Maior Arroz com Linguiça.

Ao questionar a aplicação dos recursos, Meneghetti defendeu maior atenção às prioridades da administração municipal, especialmente em relação aos serviços considerados essenciais. Durante o pronunciamento, utilizou uma comparação para criticar o que considera falta de equilíbrio na gestão das despesas.

“De que adianta diminuir de um lado, se o prefeito tira de pá do outro”, afirmou.

Os números foram apresentados pelo vereador como argumento para cobrar explicações sobre as escolhas orçamentárias do Executivo. A exposição, no entanto, não equivale a uma análise independente das despesas, que exigiria a verificação dos contratos, dos processos de contratação, dos pagamentos efetivamente realizados e dos resultados entregues à população.

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Projeto para reduzir número de vereadores é retirado

Na mesma sessão, Meneghetti anunciou a retirada de um projeto de lei de sua autoria que previa reduzir de 15 para 11 o número de vereadores da Câmara Municipal de Alegrete.

Segundo o parlamentar, a proposta obteve apenas quatro assinaturas, o que motivou a decisão de retirar o texto de pauta. A iniciativa tinha como justificativa a redução dos custos do Poder Legislativo.

A retirada do projeto ocorreu no mesmo contexto em que o vereador questionou despesas do Executivo, defendendo uma discussão mais ampla sobre a utilização dos recursos públicos.

Câmara também analisou projeto sobre pagamento de dívidas

Na Ordem do Dia, os vereadores analisaram o parecer contrário à tramitação do Projeto de Lei nº 0087/2026, de autoria da vereadora Patty Bronze. A proposta trata da possibilidade de o consumidor quitar ou negociar débitos, conforme previsto no texto apresentado à Câmara.

Fotos: reprodução e Comunicação/CMA