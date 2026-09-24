De Santa Rosa para Alegrete, uma viagem movida pela tradição e pelas raízes

O amor pelas tradições gaúchas começa cedo e, para o pequeno Antonieto Leal Flores, de apenas 6 anos, já faz parte da vida. Natural de Alegrete, o menino atualmente mora em Santa Rosa, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, onde vive com a família na Cabanha Taima.

Mesmo distante 380 quilômetros de sua terra natal, Antonieto fez questão de estar em Alegrete no dia 20 de setembro, data que reúne os gaúchos em torno de suas tradições, cultura e história. Para isso, a família colocou o pé na estrada levando também seu companheiro de desfiles, o pônei Jacartinha.

Filho de Natacha e Jederson, Antonieto cresceu em um ambiente ligado à cultura campeira. O pai é cabanheiro e, ao longo dos anos, sempre participou dos desfiles tradicionalistas. Hoje, são os pais que incentivam o filho a seguir aquilo que ele gosta.

Antonieto começou a desfilar sozinho aos 4 anos. Aos poucos, a participação nos eventos tradicionalistas foi se tornando uma das suas grandes paixões.

Em Alegrete, ele participou do desfile ao lado do avô Alan e do tio Richard, representando o Piquete Dionízio da Costa Leite. A presença da família ao seu lado reforça uma tradição que passa de geração para geração.

A viagem de Santa Rosa até Alegrete teve um significado especial. Mais do que percorrer centenas de quilômetros, a família trouxe Antonieto de volta à cidade onde nasceu para que ele pudesse viver o 20 de Setembro em sua própria terra.

A história do menino representa também uma das forças do tradicionalismo: a capacidade de manter vivos costumes, valores e manifestações da cultura gaúcha entre as novas gerações, mesmo quando a vida leva as famílias para longe de suas origens.

Montado em Jacartinha e acompanhado pelo avô e pelo tio, Antonieto fez sua parte para manter viva essa história. Aos 6 anos, já sabe que algumas tradições não ficam para trás — elas acompanham a gente por onde a vida seguir.