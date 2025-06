De vendedor de doces nas ruas à Guarda Municipal: a trajetória de superação de Gean Toledo

Em Alegrete, o jovem Gean Toledo, de 27 anos, conquistou um sonho que parecia distante há poucos anos: a aprovação no concurso público da Guarda Municipal, cuja última seleção havia ocorrido há mais de 15 anos na cidade. O resultado, divulgado nesta semana, coroou uma jornada marcada por esforço, resiliência e fé.

Há cinco anos, Gean trabalhava em uma empresa privada e passou por três cidades, sempre acompanhado da esposa, Taissiani Toledo. Em Itaqui, enquanto buscavam complementar a renda, o casal iniciou um pequeno negócio: ela preparava doces e bolos no pote, e ele saía pelas ruas para vendê-los após o expediente.

O reencontro com um amigo da igreja foi um divisor de águas. A partir dali, Gean e Taissiani decidiram colocar a fé no centro de suas vidas. Pouco tempo depois, com Taissiani formada em Nutrição e Gean desligado do emprego, o casal retornou para Alegrete, em busca de recomeçar perto da família e da comunidade.

A abertura do concurso da Guarda Municipal surgiu como um sinal. Gean passou a se dedicar intensamente aos estudos enquanto mantinha a rotina de vendedor ambulante. “Chegava em casa cansado, mas com um objetivo claro na mente”, relembra. Para realizar o sonho do casamento, o casal transformou o negócio de doces na principal fonte de sustento. Juntos, enfrentaram sol, chuva e frio pelas ruas da cidade, transportando os produtos em caixas e sacolas, muitas vezes na bicicleta de Gean.

Agora, com a aprovação e a nomeação na Guarda Municipal, Gean inicia uma nova fase, mas faz questão de manter viva a 4Doces, que, segundo ele, foi instrumento de bênçãos e de aprendizado. “Foi por meio dela que conseguimos superar tantos desafios e ajudar outras pessoas. A história não termina aqui”, afirma.