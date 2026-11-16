O talento e a tradição campeira de Alegrete estiveram em destaque no último dia 15 de novembro. O ginete alegretense Rafael Safons conquistou o primeiro lugar na 2ª Gineteada Internacional de Cachoeira do Sul, após uma brilhante participação entre um seleto grupo de dez ginetes convidados para a competição.

Montando o cavalo Quita-Sueno, da Tropilha Sossêgo, Rafael chegou à grande final e confirmou sua excelente atuação com uma montaria decisiva, garantindo o título da disputa.

O segundo lugar ficou com Alisson Oliveira, que competiu montando o cavalo Puma, enquanto Eduardo Moura, com o Arisco, conquistou a terceira colocação.

A competição integrou a programação de encerramento do Rodeio Crioulo promovido pelo CTG José Bonifácio Gomes, com disputas realizadas no dia 15 de novembro, na Pista do Sindicato Rural, junto ao Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

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Disputas de alto nível

A gineteada reuniu dez competidores convidados em uma disputa marcada pelo equilíbrio, pela técnica e por montarias de alto nível. Conforme registros divulgados pelo portal Ginete em Mídia, os reservos das Tropilhas Sossêgo e Da Grota exigiram habilidade e preparo dos participantes ao longo de toda a tarde.

A programação começou em grande estilo, com Eduardo Moura abrindo as apresentações e conquistando uma volta de honra montando o cavalo Orelhano.

Na sequência, as disputas ganharam intensidade, com apresentações que mantiveram o público atento até os momentos decisivos da competição.

Alegrete no lugar mais alto do pódio

Na grande final, Rafael Safons protagonizou uma montaria de destaque no reservo Quita-Sueno, da Tropilha Sossêgo, assegurando a primeira colocação e levando o nome de Alegrete ao lugar mais alto do pódio.

A conquista marca o retorno de Rafael às montarias e representa um importante resultado em uma competição que reuniu um seleto grupo de ginetes convidados.

Com uma apresentação de destaque e uma montaria decisiva, o alegretense confirmou seu talento nas pistas, celebrando uma vitória que valoriza a tradição da gineteada e a força da cultura gaúcha.