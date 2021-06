Declaração de namorado em outdoor viraliza em SC: ‘Meu amor por você é do tamanho da surra que o Inter leva em cada Gre-Nal’

A bancária e colorada Luísa Polo, de 26 anos, recebeu uma homenagem do namorado Orlando Oliveira Junior, de 31 anos, que é proprietário de uma barbearia no município e torcedor do Grêmio. Desde terça-feira (8), quem passou pela Rua Pedro Zimmermann, no bairro Itoupava Central, conferiu a frase em referência às duas paixões do namorado.