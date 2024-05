Declaração do Imposto de Renda é prorrogado até 31 de agosto para os gaúchos

Share on Email

A tragédia no estado também fez com que a Receita adiasse o pagamento de tributos federais com vencimento em abril, maio e junho, que passaram para julho, agosto e setembro, respectivamente. Até o momento, 37.357.367 documentos foram enviados. Desse número, 20% têm imposto a pagar e 63% valores a receber. Se você ainda está atrasado, relembre pontos-chave para te ajudar na prestação de contas:

O que acontece com quem não declarar o IR 2024?

Para quem não enviar a declaração até as 23h59 de amanhã, a multa pode variar de R$ 165,74 (mesmo que não haja nada a pagar) até 20% do imposto devido. Caso o contribuinte não entregue o Imposto de Renda nem pague a multa, seu CPF pode ficar em situação irregular. A suspensão desse documento pode gerar diversos problemas, como contas bancárias bloqueadas, impossibilidade de fazer financiamentos, empréstimos, tirar passaporte, pedir cartão de crédito, participar de concursos públicos, entre outros. Para os gaúchos, esse prazo se estende até 31 de agosto.

Consulte aqui a lista dos municípios afetados que contarão com a extensão do prazo.

Fonte: Governo do RS e Rede Globo