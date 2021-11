Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil, através da Decrab Alegrete, deflagrou a Operação limpa campo com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por crimes de abigeato e venda de produtos impróprios para consumo.

Na ação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em São Pedro do Sul.

DECRAB Alegrete deflagra Operação Limpa Campo no combate ao abigeato



Conforme as investigações, que duraram aproximadamente 2 meses, foi apurada a prática massiva de crimes de abigeato em diversos pontos da cidade, com o fornecimento do produto do crime para o comércio local.

Participam da Operação Policial 22 policiais da Polícia Civil, bem como 2 fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e 3 inspetores da Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Abastecimento Rural.

DECRAB Alegrete deflagra Operação Limpa Campo no combate ao abigeato

Foram apreendidos cerca de 100kg de carne bovina e suína sem procedência comprovada e impropria para consumo, 102 maços de cigarro e diversos medicamentos analgésicos e antigripais sem origem comprovada e expostos à venda em local irregular, além de cerca de 30kg de alimentos diversos impróprios para consumo.

DECRAB Alegrete deflagra Operação Limpa Campo no combate ao abigeato

A ação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Erickson Gonçalves de Freitas – titular da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) de Alegrete.