Decrab Alegrete e Decrab Bagé desmantelam esquema milionário de crimes rurais em Dom Pedrito

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação desarticulou um esquema criminoso envolvendo receptação de defensivos agrícolas, maquinário furtado e prática de crime ambiental.

A operação foi conduzida pela 1ª Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) de Bagé, sob coordenação do delegado Guilherme Fagundes Nunes, com apoio da 2ª DECRAB de Alegrete, chefiada pelo delegado Jair Francisco dos Anjos, e de fiscais da Secretaria de Agricultura.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A investigação da 1ª DECRAB identificou propriedades rurais na região utilizadas para armazenar produtos e equipamentos de origem ilícita. Com mandados de busca e apreensão, os policiais civis cercaram duas propriedades e localizaram um vasto conjunto de materiais irregulares.

Em uma das propriedades, um dos suspeitos tentou fugir portando duas armas de fogo, que foram abandonadas em meio ao campo. Uma terceira arma foi encontrada dentro da residência.

No local, os agentes encontraram uma grande quantidade de defensivos agrícolas sem comprovação de origem, indicando que se tratava de material furtado. Os produtos estavam acondicionados em um ônibus que também apresentava irregularidades e não possuía documentação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além disso, um caminhão carregado com embalagens vazias de defensivos — igualmente sem procedência — foi apreendido. Os policiais registraram os números dos lotes com o objetivo de identificar as vítimas dos furtos.

A investigação apontou ainda para a prática de descarte irregular dessas embalagens, que eram queimadas pelos suspeitos na tentativa de ocultar sua origem, o que configura crime ambiental. A legislação exige que resíduos desse tipo sejam encaminhados para locais de destinação apropriada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Graneleiro recuperado

Outro item localizado foi um graneleiro avaliado em mais de R$ 50 mil, identificado como produto de furto ocorrido em Salto do Jacuí, em 2024. Segundo o delegado Guilherme Nunes, a Polícia Civil já entrou em contato com o proprietário, que apresentou a documentação de posse do bem.

“Acreditamos que os produtos apreendidos sejam provenientes de diversas vítimas. Através da análise dos lotes dos defensivos, esperamos identificar os proprietários lesados e avançar na completa desarticulação desta organização criminosa”, afirmou o delegado Guilherme Nunes.

A operação evidencia a atuação estratégica da Polícia Civil no combate aos crimes rurais, contribuindo para a segurança e proteção do patrimônio dos produtores da região. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o total dos prejuízos causados.