Decrab flagra comercialização clandestina de carne em Alegrete

Durante a apuração, a equipe policial, com apoio do Setor de Investigação da 1ª Delegacia de Polícia, verificou que carnes estavam armazenadas em freezers com acesso aos clientes. No local, foram encontradas carnes de capivara, ovina e bovina.

A Vigilância Sanitária foi acionada e lavrou Auto de Infração Sanitária, registrando que os produtos não possuíam comprovação de origem e estavam em desacordo com as normas de consumo humano. Também foi constatado que o estabelecimento não tinha alvará para a comercialização.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além disso, a presença de carne de capivara caracterizou crime ambiental, conforme a legislação que protege a fauna silvestre.

O delegado Jair Francisco dos Anjos, titular da 2ª DECRAB, afirmou que a comercialização de carnes sem inspeção oficial afronta a legislação consumerista e ambiental, representando risco à saúde pública. Ele destacou que a ação integrada da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária foi decisiva para interromper a prática.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias da comunidade para a repressão de atividades ilegais e informou que seguirá atuando de forma conjunta no combate aos crimes rurais e à comercialização irregular de produtos de origem animal. A ação foi na última sexta-feira(22).

Polícia Civil/RS – DPI – DECRAB