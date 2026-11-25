Operação policial também identificou carcaças de tatu e três cães em situação de maus-tratos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento em crimes de abigeato na manhã desta quarta-feira (25), durante uma operação realizada na localidade de Querumana, no interior de Alegrete.

A ação foi conduzida por agentes da 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (DECRAB) Fronteira Oeste, sob coordenação do delegado Vinícius Seolin, com apoio de policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram oito carcaças de tatu e três cães em situação de maus-tratos. Diante das irregularidades constatadas, o suspeito foi preso em flagrante.

As investigações tiveram início em meados de outubro de 2026, após informações sobre a possível prática de furtos de animais na região rural de Alegrete. A partir das diligências realizadas, os policiais conseguiram identificar o suspeito, o que resultou na expedição e no cumprimento das ordens judiciais nesta quarta-feira.

Segundo o delegado Vinícius Seolin, responsável pela DECRAB Fronteira Oeste, as investigações continuam. Ele ressaltou que a rapidez na apuração dos crimes rurais é fundamental para combater essa modalidade criminosa, que causa prejuízos aos produtores e afeta diretamente o meio rural.

A Polícia Civil também reforça a importância da participação da comunidade no combate aos crimes no campo e disponibiliza um canal para o recebimento de informações e denúncias anônimas. Denúncias anônimas – sigilo garantido . DECRAB Fronteira Oeste: (55) 98451-1681

Fotos: Polícia Civil