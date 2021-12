Share on Email

De acordo com delegado responsável, Erickson Freitas, os animais estavam em boas condições, entretanto, apresentavam sinais de abandono.

DECRAB retira animais que estavam em situação de abandono no Angico

Conforme a ocorrência, a Polícia Civil, através dos Policiais da 2° DECRAB/Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Erickson Freitas, realizou diligência na Localidade do Angico, interior do município, em apoio à Inspetoria Veterinária.

A ação foi para averiguar denúncia de bovinos e ovinos sem procedência que estariam em propriedade rural sem condições de acomodar os animais, devido à falta de espaço e escassez de água no local.

Segundo o Delegado Erickson, foi constatada a irregularidade e as medidas necessárias para garantir a salvaguarda dos animais e demais procedimentos administrativos foram realizados.

O animais foram encaminhados para outra propriedade onde uma pessoa ficou como fiel depositário.