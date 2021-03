Decreto determina que idosos utilizem o transporte coletivo fora dos horários de pico em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio do decreto 950/2020 estabeleceu a suspensão da gratuidade da tarifa do transporte coletivo para maiores de 65 anos na bandeira vermelha nos horários de pico. Ele determinou ainda a gratuidade do serviço apenas nos horários entre 9h e 11h e entre as 14h30 e às 17h. Contudo, na última sexta-feira, 05, o decreto 181/2021 estendeu a decisão para enquanto estiver em vigor a bandeira preta no Estado, evitando a circulação de idosos em horários de grande circulação de pessoas.

DPCOM