A mudança nas regras trabalhistas foi aprovada em formato de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) pelo Congresso Nacional em 14 de outubro. Desde então, o Ministério do Trabalho se dedicou à elaboração do documento com as normas para a transição entre as escalas de trabalho.

Essa é a primeira mudança na jornada de trabalho em 38 anos, desde a Constituição de 1988. A cerimônia de assinatura do decreto ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Miriam Belchior (Casa Civil) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), além de deputados e senadores.

A mudança da escala 6×1 para 5×2 assegura dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial, conforme estabelecido pela emenda constitucional.

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O decreto define os critérios para o cálculo do salário-hora, considerando jornadas de 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro e de 40 horas semanais a partir de 16 de dezembro de 2027, preservadas as condições mais favoráveis aos trabalhadores.

Segundo dados do governo, 14,8 milhões de trabalhadores submetidos à escala 6×1 serão impactados pelas medidas. Outros 21,7 milhões, que já trabalham na escala 5×2, também serão beneficiados com a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais em 2027.

Fonte: Governo Federal