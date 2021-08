Defensores da causa animal lamentam a morte de cão ferido com barra de ferro

“Proteger os animais contra a crueldade dos homens, dar alimentos aos que estão com fome, dar de beber aos que estão com sede, ajudar os que estão exaustos pelo cansaço ou doença, esta é a virtude mais bela do forte para com o fraco.”( Giuseppe Garibaldi).

No último final de semana, um homem foi preso por agredir um cão no bairro José de Abreu. O acusado bateu no animal com uma barra de ferro e, mesmo com o auxílio médico veterinário, o cãozinho não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de terça-feira(10).

A morte do animal representa a insensatez do ser humano que se diz racional e agride o cão com uma barra de ferro, sendo impossível se defender, isso gera revolta – destaca uma das integrantes das Ongs de defesas dos animais em Alegrete.

Neste caso, o acusado, foi preso pela Brigada Militar em flagrante, conforme a Lei sancionada no ano passado, pelo Presidente Jair Bolsonaro. A Lei 1.095/2019 aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais.

Segundo informações da Brigada Militar, o indivíduo de 45 anos confirmou aos policiais que havia agredido o cão na intenção de separar uma briga entre os cachorros. A guarnição recebeu a denúncia, através do 190, de que um animal havia sido agredido com barra de ferro e teria ficado com graves ferimentos. Os pés do homem estavam sujos de sangue.

O acusado, que foi preso, no dia, disse que a barra de ferro usada foi para separar os animais, contudo, não entregou aos policiais o instrumento usado na agressão. Foram realizadas buscas, porém, sem êxito.

Já em contato com o proprietário do cão, ele levou os policiais até o animal que estava com ferimentos na boca e tinha muita dificuldade em se locomover o que era possível constatar que estava muito machucado.