Defensores da causa animal se deparam com atrocidades todos os dias

Brigada Militar de Alegrete, foi acionada na tarde do último dia 31 de janeiro no bairro Sepé Tiaraju, sob a denúncia de maus-tratos a um cão.

No endereço, os policiais fizeram contato com a proprietária da residência que disse aos PMs que estava tentando salvar o animal e, dentro de suas possibilidades financeiras estava cuidando dos ferimentos. O cão apresentava uma lesão grave na pata traseira, onde o osso estava exposto, assim como, muitos carrapatos. Contudo, os policiais constataram que o ferimento estava com medicação e o animal, que estava na sombra, tinha água e comida à disposição.

O animal chegou a ser recolhido pela Guarda Municipal ao Canil, contudo, não resistiu e morreu durante o depoimento da tutora, na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Os vereadores Jaime Duarte e Dileusa Alves também estiveram no endereço. O registro foi realizado por maus-tratos. A mulher foi ouvida e liberada

Ainda ontem, uma outra morte marcou o dia das equipes que estão sempre em prol da causa animal e, neste caso, a Ong Opaa

O Genivaldo se foi. “Lutamos até o último suspiro. Obrigada Liana Pereira e Dileusa Alves que não mediram esforços para nos apoiarem em mais esta batalha. Simplesmente impossível entender o ser “humano”, que atropelou e abandonou este animal na estrada. Estar na linha de frente da proteção dos animais é viver uma dor diária, que ao mesmo tempo que nos corrói, nos fortalece”, descreverm as integrantes da Ong.

Em 2021 o Genivaldo(burro) foi recolhido pela Guarda Municipal e entregue à ONG OPAA. Ele apresentava sérios problemas de saúde, mas estava sendo atendido com todo carinho pelas Veterinárias Liana Pereira e Dileusa Alves. ‘Somos gratas a estas profissionais que nunca nos negam ajuda”- destacam.