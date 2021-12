Defensoria Pública de Alegrete abre vagas para estágio remunerado

A Defensoria Pública Regional de Alegrete está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de ensino superior, com previsão de preenchimento de 4 (quatro) vagas de estágio remunerado junto à Instituição, e formação de cadastro reserva para eventuais vagas que venham a surgir na vigência do Processo Seletivo.

As inscrições estão abertas desde o dia 20/12/2021 e vão até o dia 07/01/2022, devendo ser efetuadas, exclusivamente, no site da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (www.defensoria.rs.def.br), no menu “Estágios” > “Estágio Remunerado” > “Processo Seletivo” > “Inscrições”.

Serão homologadas as inscrições dos estudantes que estejam cursando entre o 4º e o 9º semestre do curso de Direito em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), devendo o estudante interessado, antes de realizar a inscrição, se atentar às disposições constantes do Edital nº 003/2021.

Confira o cronograma de atividades previsto:

Período de Inscrições – De 20/12/2021 até 07/01/2022

Publicação da homologação das inscrições – 10/01/2022

Publicação do resultado e da classificação final – 14/01/2022

O Edital de Abertura está disponível, na íntegra, no site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (www.defensoria.rs.def.br), através do qual serão publicadas todas as instruções e avisos relativos ao certame.