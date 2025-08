Defensoria Pública do RS lança cartilha sobre Direito das Sucessões, inventário e alvarás

Share on Email

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) lançou uma cartilha sobre Direito das Sucessões, inventário e alvarás. O material aborda questões relacionadas a bens, direitos e obrigações de uma pessoa falecida, bem como a transferência desses para seus herdeiros.

Elaborada pelo Núcleo de Defesa do Direito das Famílias (NUDEFAM), em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da DPE/RS, a cartilha esclarece as principais dúvidas sobre o tema e explica como a Defensoria pode atuar nesses casos.

A Defensoria Pública oferece assistência jurídica integral e gratuita a quem se enquadra nos critérios de atendimento, tanto para dar início a um processo relacionado ao espólio quanto para se habilitar em ações já existentes. O material produzido pode ser acessado por meio deste link.