Defensoria Pública está atendendo em horário especial e com novos números telefones

Compartilhe















A Defensoria Pública Regional de Alegrete após estabelecer medidas de prevenção e regime de trabalho, voltou do recesso de final de ano na última quinta-feira (7).

O atendimento no período da manhã é das 9h ao meio-dia em razão do atendimento de forma remota do Fórum. No período da tarde o horário inicia às 13h até às 18hs.

Motociclista e carona, sem capacete, sofrem acidente; piloto apresentava visíveis sinais de embriaguez

No período da manhã a população alegretense pode contatar a Defensoria Pública pelo 991393574, já no período da tarde, o atendimento passa pelo telefone 3421-2521.

Em Alegrete, a Defensoria prima por atendimentos de demandas cíveis, de família e ações de medicamento quando a pessoa não tem condições de pagar advogado.

Também atuando na área criminal, atendimento à mulher vítima de violência doméstica e casos relativos a infância e juventude.

Júlio Cesar Santos