Defensoria Pública registra meio milhão de atendimentos desde março, mesmo com as restrições causadas pela pandemia

Meio ano se passou após o início da pandemia de coronavírus. Desde então, a Defensoria Pública mudou totalmente sua maneira de realizar atendimentos e seguiu os protocolos das autoridades sanitárias. Mesmo assim, não parou. Neste marco de seis meses de atuação diferenciada, foram registrados 500.162 atendimentos na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, segundo levantamento do Portal da Defensoria, sistema de controle e monitoramento de dados da instituição, no período de 18 de março a 17 de setembro.

O balanço mostrou que 56.512 cidadãos gaúchos procuraram pela primeira vez a assistência da Defensoria Pública desde o início da pandemia. As principais demandas dos assistidos no período envolveram as áreas cível, com 293.310 novos atendimentos, e de família, somando 150.767 novos atendimentos. Os principais assuntos abrangeram pedidos de alimentos, com 70.497 atendimentos; fornecimento de medicamentos, com 66.998 atendimentos; e casamento, com 37.767 atendimentos.

Também foram registrados 329.398 peticionamentos, ou seja, solicitações feitas pelos(as) defensores(as) públicos(as) à Justiça, e 313.730 intimações.

A Defensoria Pública em Alegrete segue atendendo a população por meio remoto, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. Os telefones das sedes da Defensoria Pública, para agendamento e solução de dúvidas, podem ser conferidos O principal canal de atendimento em Alegrete é o: 34212521 ou plantão: 992021747.

Júlio Cesar Santos Fonte: ASCOM DPE/RS