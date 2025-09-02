Defesa Civil alerta para até 200 mm de chuva e possibilidade de alagamentos em Alegrete e região

Segundo o comunicado, a chuva acumulada poderá variar entre 80 e 130 milímetros nas próximas 24 horas, com possibilidade de chegar a 200 mm em até 48 horas, especialmente entre a noite de terça-feira (02) e a madrugada de quinta-feira (04), quando o cenário tende a ser mais crítico.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A previsão aponta risco elevado de transtornos hidrológicos, com atenção aos principais rios da região:

Alegrete – Rio Ibirapuitã;

Quaraí – Rio Quaraí;

Dom Pedrito – Rio Santa Maria;

Rosário do Sul – Rio Santa Maria;

São Gabriel – Rio Vacacaí.

Esses municípios devem estar atentos a possíveis elevações súbitas dos níveis dos rios, com risco de alagamentos e cheias em áreas ribeirinhas.

As autoridades orientam que a comunidade reforce os cuidados preventivos, evitando áreas de risco, não atravessando ruas alagadas e redobrando a atenção nas estradas. Em caso de necessidade, órgãos de defesa civil e brigadas locais estarão à disposição para atendimento emergencial.

O comunicado reforça que a situação é dinâmica e pode sofrer alterações conforme o avanço das frentes de instabilidade.

Contatos de emergência em Alegrete:

Defesa Civil Municipal: (55) 3961-1661

Plantão 24h Defesa Civil: (55) 99151-3840

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil Nacional: 199