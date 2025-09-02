Defesa Civil alerta para até 200 mm de chuva e possibilidade de alagamentos em Alegrete e região

Segundo o comunicado, a chuva acumulada poderá variar entre 80 e 130 milímetros nas próximas 24 horas, com possibilidade de chegar a 200 mm em até 48 horas, especialmente entre a noite de terça-feira (02) e a madrugada de quinta-feira (04), quando o cenário tende a ser mais crítico.
A previsão aponta risco elevado de transtornos hidrológicos, com atenção aos principais rios da região:
Alegrete – Rio Ibirapuitã;
Quaraí – Rio Quaraí;
Dom Pedrito – Rio Santa Maria;
Rosário do Sul – Rio Santa Maria;
São Gabriel – Rio Vacacaí.
Esses municípios devem estar atentos a possíveis elevações súbitas dos níveis dos rios, com risco de alagamentos e cheias em áreas ribeirinhas.
As autoridades orientam que a comunidade reforce os cuidados preventivos, evitando áreas de risco, não atravessando ruas alagadas e redobrando a atenção nas estradas. Em caso de necessidade, órgãos de defesa civil e brigadas locais estarão à disposição para atendimento emergencial.
O comunicado reforça que a situação é dinâmica e pode sofrer alterações conforme o avanço das frentes de instabilidade.
Contatos de emergência em Alegrete:
Defesa Civil Municipal: (55) 3961-1661
Plantão 24h Defesa Civil: (55) 99151-3840
Corpo de Bombeiros: 193
Defesa Civil Nacional: 199