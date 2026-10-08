Defesa Civil alerta para tempestade severa com ventos acima de 100 km/h nas proximidades de Alegrete

8 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na madrugada desta quinta-feira (8), um alerta de condição severa para tempestade nas proximidades de Alegrete, com possibilidade de rajadas de vento superiores a 100 km/h.

O alerta foi publicado às 0h53min e aponta risco muito alto de destelhamento. A orientação permanece válida até 1h50min desta quinta-feira.

Diante da possibilidade de ventos fortes, a Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco e permanecer em local abrigado durante a ocorrência dos temporais.

Entre as recomendações estão:

  • manter-se em local seguro durante o temporal;
  • retirar eletroeletrônicos das tomadas;
  • manter portas e janelas bem fechadas;
  • abrigar os animais domésticos;
  • evitar áreas abertas e locais onde haja possibilidade de queda de árvores, estruturas ou objetos.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Brigada Militar pelo telefone 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil também recomenda que a população acompanhe as informações oficiais do município e conheça os Planos de Contingência municipais, que apresentam os principais riscos de cada região e orientações sobre como agir em situações de desastre.

O alerta ocorre dentro de um cenário de instabilidade previsto para o Oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, a madrugada e a manhã desta quinta-feira apresentam condições para tempestades, com possibilidade de rajadas superiores a 90 km/h, granizo e chuva forte a intensa, além de risco de tornado em algumas áreas do Estado.

Atenção: alertas meteorológicos representam uma previsão de risco e podem ou não se confirmar. A recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e priorizar a segurança enquanto persistirem as condições adversas.

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